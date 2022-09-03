超强台风“轩岚诺”逼近，要防止2003年“鸣蝉”噩梦重来. September. 03, 2022 07:37. . 韩国气象厅昨天预报，在中秋节长假即将到来之际，正在北上的第11号台风“轩岚诺”与当初预想的不同，将于6日登陆釜山和庆尚南道海岸。如果台风路径偏西，有可能贯穿内陆。包括京畿道南部在内的首都地区也将进入轩岚诺的强烈影响圈，台风威力达到顶点的5日至6日，预计全国将出现强风伴随下的暴雨。 轩岚诺与被称为史上最恶劣台风的2003年“鸣蝉”，在时间、强度和路径上都很相似，因此令人担忧。超强台风“鸣蝉”在中秋节即将来临的9月经过台湾东南部海岸，风雨交加登陆，在两天的时间里将岭南地区夷为平地。台风造成119人死亡、12人失踪、财产损失达4万2222亿韩元。灾民人数也超过了6万人。 据气象厅预测，在台湾东南方向海上势力不断壮大而逼近的轩岚诺登陆韩国时，最大风速将超过每秒50米，有可能比“鸣蝉”更强。这一威力足以使混凝土建筑破碎、人被卷飞。特别是，由于气候变化的影响，台风路口台湾至南海海域的水温达到30度，处于史无前例的高温状态，充分吸收热水蒸汽的轩岚诺很有可能带来史无前例的水炸弹。气象厅预测，5日至6日，南部地区的每小时降水量将超过50至100毫米，总降水量将超过500毫米。 不久前，由于破纪录的暴雨，排水设施完善的首尔到处都受到了浸水灾害。位于轩岚诺行经路口的南部地区有很多灾害脆弱地区。该地区在2020年8月至9月连续遭遇3场台风时，屋顶被吹走，道路被水淹没等，灾害层出不穷。要仔细观察经常被水淹没的地区和有倒塌危险的地区。事实上，全国都进入了轩岚诺的影响范围，因此政府有必要检查排水口和窨井等暴雨灾害预测设施，并在山体滑坡、台基坍塌、河流泛滥等灾难发生时，制定迅速躲避和应急救助计划。 南部地区因今年最严重的干旱，农作物收成不好，正在刺激中秋物价。为了不让即将收获的农户，因为再加上轩岚诺的缘故遭受更大的损失，必须尽快对农作物和农业设施采取安全措施。虽然气候变化使自然灾害的损失趋于更大，但如果提升灾难应对系统并正常实行，损失规模将大幅减少。

한국어