寓于日常的真理. August. 22, 2022 07:49. . “所谓幸福的人，就是领悟到今天所做的事情与自己的人生息息相关，并实现永恒的工作的人……因此，人类应该尽可能地模仿自然的神圣过程，努力将有限和无限结合起来。”―出自弗兰克•维尔切克《美丽之问》中 留学时期，隔壁物理系的弗兰克•维尔切克教授获得了诺贝尔物理学奖。全校共庆学术成果，共庆欢乐。作为博士生，在研究室与难题作斗争的我也记得内心深处感受到热情的一个深夜。再次见到教授是通过《美丽之问》一书。当时，我因几个重要的发现而受到了学界的关注，越是这样，对研究的真正意义就越有想法的时期。当时在书中看到麦克斯韦的一句日记，给我带来了很大的共鸣。今天我的研究让我感觉到，是不是为了超越时空，将科学家之前积累的知识和人类对未来的期待联系起来。 真的如此。大自然是一件美丽的作品，隐藏在深处的真理却是惊人地相互连接的。麦克斯韦用电磁波方程式整理了光的属性和其中蕴含的意义。将一直认为是不同力量的电气和磁性连接在一起，拉开了现代文明的序幕。有限的我们看着看似无限的天空获得希望。我相信，有时惊人的科学发现会存在天生的才能或牛顿的苹果等特别的瞬间。但真理始终如一。就像在白天和夜晚、季节里反复绽放和凋谢的生命一样。我相信，对看似平凡的日常生活的爱和努力层出不穷，将研究乃至生活引向完成。作为在永远的道路上模仿自然神圣过程的人，以及作为学习模仿生命体的材料的学者，每天都能竭尽全力连接有限和无限，对此表示感谢。

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