小学生在水上乐园昏迷后死亡……在水里漂了八分钟，谁也不知道. August. 22, 2022 07:50. by 李仁模 imlee@donga.com. 一名小学一年级学生在水上公园玩时掉进水里，昏迷40多天后死亡，警方正在展开调查。据悉，事故当时，该儿童在水中昏迷了8分钟左右，但安全人员或同来的跆拳道学院相关人士谁都没有发现。 据警方透露，6月25日，在江原道洪川郡某水上公园玩水的小学生A某（7岁）被发现溺水昏迷，被送往医院，但在41天后的5日死亡。监控录像画面分析结果显示，A某在波浪池发生事故的时间是上午10点41分，获救的时间是10点48分~49分。身穿救生衣的A某趴在水中漂浮了7至8分钟，但谁都没有意识到这一点。据悉，直到A某就读的跆拳道补习班以外的其他跆拳道补习班相关人士晚些时候发现为止，安全人员都没有意识到这一点。在补习班相关人士喊叫后，才急忙跑来。 据悉，当时包括A某就读的补习班在内，共有5所跆拳道补习班、160多名学生集体来到水上公园玩水。经确认，A某就读的补习班有2名领队和40多名学生一起来。特别是A某遭遇事故的波浪池，120厘米以下的儿童要和监护人一起才能使用。A某的身高为117厘米，只有监护人在身边才能使用游泳池，但补习班相关人士可能没有遵守这一规定。 A某的父母在接受媒体采访时表示：“如果知道是和其他跆拳道学院联合，有那么多学生去，就不会让他去，”“如果安全人员和跆拳道学院的领队们早点发现，没有错过黄金时间，就不会这样了。” 对此，警方正在以学院相关人士和水上公园为对象，对业务过失致死和违反重大灾害处罚法等嫌疑进行调查。江原道警察厅相关人士表示：“正在通过监控录像精密分析和目击者及相关人士的陈述等，掌握准确的事故经过。”

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