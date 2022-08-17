防疫当局表示，“单日确诊患者下月初有可能达到33万人”. August. 17, 2022 08:02. by 李智云记者 easy@donga.com. 中央防疫对策本部16日预测称，随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情第6次流行，每天确诊人数将达到33万人左右。这是自上月开始的第6次流行以来，防疫当局公开的预测值中最高的数值。 当天，中央防疫对策本部受政府委托，发表了预测新冠肺炎疫情流行的8家分析机构的预测值。其中一家机构预测，下月7日单日确诊人数将达到33.2万人。这比防疫当局当初预测的第六次流行高峰确诊人数在20万名左右多出13万名左右。另外一家机构也预测，8月下旬将达到28.1万人。 这些分析机构的名字尚未公开。因为，如果预测错误，稍有不慎就会受到社会批评，可以不向政府提供估算资料。中央防疫对策本部流行病学调查分析团团长李尚元（音）表示“预测（33万名）是在最坏的情况下预测最坏的结果”，并声称实际感染人数很有可能在20万名左右。 另外，专家们还警告说，即使此次流行过了顶点，确诊人数也不会迅速减少，而是会出现长期停滞的“长尾巴”现象。高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱表示：“8月中旬全国小学、初中、高中开学，中秋连休（9月9日~12日）也即将到来，因此很难像上次流行时那样在达到顶点后迅速减少。” 危重症患者的增加趋势也在持续。以16日为基准，正在住院治疗的危重症患者为563名，是第6次流行以来最多的一次。中央防疫对策本部表示，9月初危重症患者最多可达900人，每天最多可能发生140人死亡。新冠病毒再感染者也在增加。8月第一周（7月31日~8月6日）发生的确诊病例中，6.11%是再感染病例。

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