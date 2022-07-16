有必要对尹锡悦政府国政基调进行全面重新检查. July. 16, 2022 07:29. . 尹锡悦总统的国政支持率下降趋势持续了一个多月。6月底，否定评价领先于肯定评价的“死亡交叉”调查结果一再出现，继上周肯定评价跌破40%之后，昨天又公布了下降到32%的结果。目前本应该以政权初期高支持率为基础，有力地展开各种政策，但现实却恰恰相反。国政信息众口难防，再加上各种传闻，支持率一落千丈，似乎又陷入了破坏国政动力的恶性循环。现在还不知道是否已经触底。这分明是严重的危机状况。 支持率下降的原因有“门口记者会”发言争议、检察机关等偏重人事争议、围绕惩戒李俊锡代表的执政党内讧、所谓的“尹锡悦方面核心相关人士”的不和说、有关总统夫人金建熙的杂音等。这是很有道理的诊断。但仅凭这一点，无法充分说明连续赢得大选和地方选举的新政权支持率会如此罕见之低。也就是说，现在是重新检查尹锡悦政府国政基调的时候了。 纠正文在寅政权中发生的各种非常识和不公正、只许州官放火不许百姓点灯式的错误，纠正常识和正义，是重要的课题。但反对文在寅本身不能成为国政基调。新政府上台后，必须拿出5年内将如何处理的国政蓝图，这样国民也才能判断是否正确。现在的情况是看不清要做什么，令人郁闷。 全球经济萧条的恐怖正在袭来。由于物价暴涨，百姓们正饱受民生之苦。也有很多人预测悲观地说， 比外汇危机、金融危机更不景气的情况正在到来。尹总统也亲自主持了紧急经济民生会议等，开始了危机管理。但是，政府是否正确应对，是否具备这种能力，也无法让人信任。一边是吵吵嚷嚷着要清算新积弊，另一边是经济危机乌云密布，“经济领导力”显得模糊不清，国民不得不感到不安。“比前政权强”式的比较方法很难得到国民的共鸣。 政府和国会各行其是，朝野在一个多月的时间里未能组成国会，正在争吵不休，执政党只关注2年后的议会选举。国家越是混乱，国民的视线就越转向总统。不能只怪在野党的不合作。最重要的是，现在应该集中精力搞经济。所有信息都要符合应对危机的要求。要果断地给经济领域注入力量。不应该像日常工作式地迷恋于“门口记者会”，而应该召开正式的记者招待会，如实地说明国家所处的现实、界限、政府应对危机的方向等，并寻求各经济单位的痛苦分担和政治圈的协助。要知道，忍耐的时间正在逐渐减少。

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