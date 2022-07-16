岌岌可危更加闪耀的那些日子，你还记得吗？. July. 16, 2022 07:30. by 金哉希 jetti@donga.com. 每个人都有幼年时期的伤痛。严格的父母，在学校受到排挤，和挚友的离别…….虽然现在记忆变得模糊不清，但这是当时世界似乎要崩溃的动荡经历。作为诗人和散文家活动的作者首次推出的长篇小说讲述了虽然危险，但美丽的童年记忆。 主人公7岁少女“夏天”天生具有敏感的感性。父母们没有结婚就生下了夏天，父亲把出生没多久的夏天交给了自己的姐姐抚养。夏天是在那么严格的姑姑手中长大的。通过父亲的再婚见到的新妈妈对夏天若无其事地说出了“你长得丑”、“那件衣服不适合你”等锐利的话语，给夏天带来了伤害。父亲和新妈妈生下了同父异母的弟弟“学者”，夏天就这样带着嫉妒心和危机感生活着。 成为夏季支柱的是她的学校朋友“鲁比”。鲁比像夏天一样也度过了危险的幼年。独自抚养鲁比的鲁比妈妈是一个像活火山一样性格爆炸的人。结果有一天凌晨她留下鲁比后离家出走了。在任何地方都感受不到完整的归属感和爱情的夏天和鲁比相互认识，成为好朋友。因为像“住在有100个卫生间的100坪房子里”一样，毫无顾忌地说出虚无缥缈的谎言的性格，鲁比经常在学校被嘲笑。对于这样的鲁比，夏天表示：“鲁比想要涂色瞬间。即使被讨厌，也只是对自己的欲望诚实，没有其他意图。” 读书时突然想念像“鲁比”一样的朋友，这得益于作家的细腻的描写。与鲁比争吵后无缘无故地呕吐、流鼻血、痛苦的瞬间，第一次合起手，把手放在钢琴键盘上的那种颤抖。通过作家细腻的笔力，可以体验到幼年的记忆通过五感复活的经历。

한국어