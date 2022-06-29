在野党拟强行召开7月临时国会……执政党批评：“再次开始立法单独行动”. June. 29, 2022 07:49. by 許桐準, 姜炅石 hungry@donga.com,coolup@donga.com. 共同民主党28日提交公函，要求7月份召集临时国会，事实上已经进入了强行单独选举国会议长团的程序。国民力量党强烈反驳称：“这是再次开始立法单独行动的信号弹”。朝野之间进一步战云密布。 当天，共同民主党以170名所属议员的名义提交公函，要求召开临时国会。由此，从三天后的7月1日开始，临时国会会期将开始。根据《国会法》，如果没有议长，国会事务总长可以召开全体会议；一旦召开全体会议，出席议员中最多次当选者将担任临时议长。目前事务总长由前共同民主党议员李春锡担任，第21届国会最多次当选的议员是共同民主党所属的前任议长朴炳锡。也就是说，多数党共同民主党已经做好了单独选出国会议长团的准备。 不过，共同民主党似乎担心“野蛮的立法狂奔”的批评，表示“到6月底为止，将最大限度地耐心说服执政党”。该党院内代表朴洪根当天在院内对策会议上表示：“现在不是张口就说立法单独行动的时候，朝野恢复信任才是当务之急，国会正常化是当务之急。”针对当晚以总统特使身份出国前往菲律宾的国民力量党院内代表权性东，他表示：“现在不是‘机场报到’的时候，‘民生报到’才是首要任务，‘国会报到’才是当务之急。” 共同民主党领导层核心相关人士表示：“权院内代表将于周五即下月1日回国，因此周末还有余地，”“如果执政党最终不合作，将准备单独选出国会议长团。”但据悉，对于是否利用议长职权组建常任委员会，党内也有不少人反对。院内发言人吴荣焕在会后会见记者时表示：“将于30日召开议员全体会议，听取意见。” 权性东当天在院内对策会议上警告说：“如果（共同）民主党单方面召开全体会议，将成为重新开始立法单独行动的信号弹。对于民主党要求组成司法改革特别委员会和撤回向宪法宪法起诉一事，他表示，“（共同）民主党正在采取‘完成完全剥夺检察机关调查权’的臭招”，“如果再次用立法狂奔来处处为难政府，政府就不能正常工作，民生将面临更大的危机”， 提出了“扯执政党后腿”的概念。 权性东就共同民主党方面对自己出国发动的攻势反驳道：“我决定以特使身份出国是3周前的事情，”“趁着院内代表不在，擅自、单方面运营国会，这不是应有的基本政治道义。” 国民力量党打算，关于组建国会下属机构的协商越晚越有利。该党国会相关人士表示：“如果（共同）民主党通过教育部长朴顺爱和保健福祉部部长金承熙的人事听证会，使得批评舆论沸沸扬扬，那对执政党来说将是巨大的负担，”“目前的情况，是在野党甚至掌握着立法权，因此执政党没有理由接受不利条件，就组建国会机构达成协议。”

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