“韩国版《纸钞屋》是炒饭……用河回面具讽刺权力层”. June. 23, 2022 07:42. by 金哉希 jetti@donga.com. 韩国版《纸钞屋》能否超越西班牙原著电视剧呢？如果是2017~2021年播出的西班牙Netflix电视剧《纸钞屋》的粉丝，那么24日公开的Netflix韩剧《纸钞屋：共同经济区》值得关注。原作讲述了从西班牙造币局盗窃24亿欧元（约3.26万亿韩元）的武装抢劫故事，大受欢迎。22日，在首尔江南区Coex举行的制作发表会上，演员们和制作团队表示，“加入了韩朝分裂等韩国元素，与原作不同。” 演员刘智泰、金允珍、朴海秀、全钟瑞、李元宗，以及导演金弘善、编剧柳勇在出席了当天的发表会。电视剧背景是南北往来的共同经济区域内的造币局。该片讲述了试图在造币局盗窃4万亿韩元的强盗和阻止他们的南北应对小组之间斗智斗勇的故事。刘智泰饰演的是计划上演人质抢劫案的天才教授。朴海秀饰演强盗团首领柏林一角，全钟瑞、李元宗、金智勋饰演了各自能力不同的强盗。金允珍和金成伍将分别饰演南北协商代表，朴明勋在剧中的身份则是被扣为人质的造币局局长。 与原作最不同的地方是南北分裂这一设定。对于共同经济区的背景，金导演表示：“发生如此大规模的犯罪情况，现实中是否可行，非常苦恼。我认为，如果南北分裂的话，这可能会在不久的将来发生。”柳作家表示：“虽然有很多讲述南北分裂的作品，但在Heist（商店、银行强盗）题材中，没有出现南北强盗一起偷钱、南北警察齐心协力抓捕他们的故事。而这种情况是可能会发生在我们身上的。” 在韩国版《纸钞屋》中，强盗们戴着河回面具。原作中强盗们戴上了西班牙画家萨尔瓦多•达利的面具。朴海秀说：“如果说西班牙原作中通过面具表现了自由，那么韩国版则希望通过河回面具来讽刺权力层。”全钟瑞说：“河回面具笑得很开心，感觉很诙谐，另一方面也很怪诞。” 韩国版《纸钞屋》能否与Netflix最卖座的作品《鱿鱼游戏》相匹敌也备受关注。金导演说：“多亏了《鱿鱼游戏》，我们才能坐在这里。多亏韩国文化内容在世界上取得了好成绩，才有了制作好作品的机会。”柳作家表示：“如果说西班牙的原作是大锅饭（又称西班牙海鲜饭），那么我们就是炒饭。希望大家认为始于西班牙的巨大庆典会在韩国再次举行。”

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