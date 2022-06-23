金浦-羽田航线将于29日重新开启. June. 23, 2022 07:43. by 郑顺九记者•崔智善记者 soon9@donga.com,aurinko@donga.com. 受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响而受阻的“金浦~羽田”航线时隔2年零3个月再次开启。预计，随着连接首尔和东京的代表性航空路线重新启动，旨在恢复韩日关系的人员交流也将正式恢复。 国土交通部和外交部、文化体育观光部22日表示，21日在韩日两国航空当局之间的视频会议上就从本月29日开始每周8次往返运航金浦至羽田航线的内容达成了协议。该航线自2020年3月停运后，时隔2年3个月再次开启。 此次恢复通航可能是因为两国达成共识，认为恢复人员交流是韩日关系恢复的第一步。据分析，尹锡悦总统决定从29日到30日出席北大西洋公约组织（NATO）首脑会议，首次会见日本首相岸田文雄，这也对此次重启的决定产生了影响。尹总统在上个月10日就任后曾强调，为了活跃两国交流，有必要尽快重启金浦-羽田航线。

한국어