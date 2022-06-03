教育监进步派9人、保守派8人……阻止清一色的进步派，实现了均衡. June. 03, 2022 07:34. by 崔艺娜记者、赵有萝记者 yena@donga.com,jyr0101@donga.com. 在1日举行的教育监选举中，全国17个市道有8名保守倾向的教育监和9名进步倾向的教育监当选。进步派教育监在2014年和2018年分别以13人和14人占据教育现场多数，如今，这一动向遭到遏制，进步和保守倾向的教育监实现了均衡。 据中央选举管理委员会2日透露，此次选举结果，从进步倾向教育监转为保守倾向教育监的地区有釜山市、京畿道、江原道、忠清北道和济州道等5个地区。特别是在2010年以后实行全国教育监直选制后，进步倾向教育监一直当选的京畿道和江原道地区，任太熙候选人（54.79%）和申京浩候选人（29.51%）分别当选，首次诞生了保守派教育监。釜山市、忠清北道、济州道虽然由再选出身的现任进步派教育监参加竞选，但分别把位置让给了河允秀（50.82%）、尹建永（55.95%）、金光洙（57.47%）等保守倾向的候选人。韩国教员团体总联合会当天评价说：“这是国民对‘独奏’进步派教育的审判。” 不过，在此次选举中，无效票和弃权占全体选举人数的51.11%，创下了2010年教育监直选制以来的最高值。也就是说，4430.3429万名选举人中2264.5179万名没有投票，或者即使去了投票场，也放弃教育监选举或出现了写票错误。这一比率在2010年为48.20%，2014年为46.18%，2018年为42.07%，今年首次超过了全体选举人的一半。也就是说，今年的教育监选举是直选制以后最“黑暗”的一次。

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