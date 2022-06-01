LG化学与中国华友钴业设立正极材料合作法人. June. 01, 2022 07:29. by 郭道英 now@donga.com. LG化学31日表示，为了加强电池材料领域的竞争力，将在韩国国内设立与中国原材料企业“浙江华友钴业股份有限（以下华友钴业）”的正极材料子公司B&M的合作法人。 华友钴业是全球领先的原材料企业，在钴精炼市场上是世界第一大企业。在镍和锰市场等也名列前茅。LG化学在2018年也与华友钴业合作，在中国设立了前驱体（钴、镍、锰等的结合体）和正极材料（锂和前驱体结合的电池材料）生产工厂。 此次合作法人将以去年年末作为政府的相生型工作岗位成立的LG化学的子公司龟尾正极材料法人，由华友钴业的子公司B&M投资股份的方式设立。LG化学和B&M的所占股份分别为51%和49%。两家公司合作法人计划到2025年为止投资约5000亿韩元。 合作法人将在庆北龟尾工厂构建新一代电动汽车电池用NCMA（镍、钴、锰、铝）正极材料专用生产线。预计从2024年下半年（7~12月）开始批量生产，年生产能力约为6万吨以上。这一水准可以制造出约50万辆高性能纯电动汽车（可行驶500公里）所需要的电池。

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