春日的悔恨. May. 27, 2022 07:51. . 虽然丈夫不在身边，但年轻的妻子却不知忧愁，非常悠闲。为了享受春天的情趣，还享受着细心装扮后登上楼阁的好事。由于年龄还没有成熟到可以感受到生活的曲折，身处富裕的环境，所以一直不知道困难。因此，她才能够毫不犹豫地把丈夫送去仕途。但是漫不经心地看过去的风光，今天格外新颖。忽然看到路边的杨柳春色，惆怅之情涌上心头。潮水般涌来的悔恨和不由自主的叹息声。啊，为什么我要督促郎君去建功封侯呢。从“根本不知道忧愁”发展到“后悔把郎君送走”的原因是什么呢？隐藏在内心深处的长久等待和怨恨，突然被绿柳的冲动所吸引。 诗的题目《闺怨》是指被男人抛弃或被冷落的女人的怨恨。 这种类型的诗被称为闺怨诗，如果怨恨的主体是宫女或妃嫔等宫廷女人，则另外起名为宫怨诗。这些诗虽然很少由女性本人创作，但大部分都是诗人代表女人的处境和心情吟诵的。有时诗人们把自己的政治疏远感比喻成这样的女人的处境，也有像书桌前诗人的无病呻吟（没有病却装痛）一样硬挤出来的情况。因此，李白、王昌龄等曾有过从军经历的诗人的闺怨诗更加具有真实性。成均馆大学名誉教授原文：《闺怨》【唐】王昌龄闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。

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