“夏季新冠病毒再次流行的可能性……每天确诊或将达20万人”. May. 26, 2022 07:48. by 李智润记者 asap@donga.com. 韩国政府预测，如果新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情在国内再次流行，每天新增确诊人数将达到10万~20万人。最近，国内每天新增确诊患者人数减少到了2万人左右。 中央事故处理本部防疫总管班长朴香25日在新闻发布会上表示：“根据专家的预测，最早今年夏天或秋天新冠病毒将再次流行”，“新确诊患者规模将达到10万~20万名左右。” 此前，防疫当局分析说，最早从6月份开始，新冠病毒有可能再次在国内流行。因为传播速度比现有的“奥密克戎变异毒株”快的新变异毒株最近流入国内。再加上，今年3月国内大幅流行了奥密克戎变异毒株，因此有人观测说，当时形成的自然免疫可能会在6月以后消失。国民的疫苗接种效果下降也是在这个时候。 据疾病管理厅统计，截至25日0时，新增确诊患者为2.3956万人。与一周前（3.1342万人）相比减少了23.6%。当天死亡人数为23人，住院中的危重症患者为237人，这些人也保持着减少趋势。 随着确诊人数的减少，政府正在取消新冠病毒治疗病床。据统计，截至25日，韩国国内的新冠病毒病床共有8625张。自上个月以来减少了2.0656张。政府计划减少普通病床，同时维持重症患者专用病床，以应对下半年（7~12月）新冠病毒再次流行。朴班长预测：“以目前拥有的病床数量来看，每天也能承受15万~20万名确诊患者。”

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