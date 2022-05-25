提前预热的欧冠联赛…7月将在国内举行. May. 25, 2022 08:04. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜（30岁）所属球队托特纳姆热刺队和西甲联赛豪门俱乐部塞维利亚队将在韩国国内展开对决。两支球队都是成功进军下赛季的欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛的强队，球迷们可以在国内“直观”欧洲顶级联赛俱乐部之间的对决。 将于欧洲足球季前赛期间的7月访问韩国的托特纳姆热刺队和塞维利亚队将于同月16日在水原世界杯体育场进行比赛。托特纳姆热刺队24日通过球队官方Instagram表示：“在今年夏天前往韩国的季前巡回赛上，已经确定与塞维利亚的对决。”包括孙兴慜效力的英格兰足球超级联赛（EPL）在内的欧洲足球5大联赛每年8月开幕，一直持续到第二年5月，在下个赛季开始之前，在约3个月的季前赛中，为了海外球迷，将会辗转于其他国家进行比赛。 托特纳姆热刺队和塞维利亚队在2021~2022赛季的参赛联赛中分别排在第4位，成功晋级到下赛季的UEFA冠军联赛。英超联赛和西甲联赛共有20支球队，两支球队积分也相差无几，分别为71分和70分。在2021~2022赛季UEFA俱乐部排名中，塞维利亚排在第12位，比托特纳姆热刺队（第14位）高2位。塞维利亚是此前在UEFA欧联杯（欧罗巴联赛）上6次夺冠的西甲代表俱乐部。欧罗巴联赛是UEFA主办的俱乐部对抗赛中等级仅次于最高级的冠军联赛的次高级赛事。托特纳姆热刺队曾在欧联杯上两次夺冠。两队在此次访韩比赛中，孙兴慜和哈里•凯恩（29岁）、德扬•库卢塞夫斯基（22岁）率领的热刺队和伊万•拉基蒂奇（34岁）、卢卡斯•奥坎波斯（28岁）、埃里克•拉梅拉（30岁）支撑的塞维利亚之间的攻击线对决将吸引球迷们的眼球。拉梅拉从2013~2014赛季开始在托特纳姆热刺队效力了8个赛季，去年才换上塞维利亚队球衣，在得知两支球队成功进行对决的消息后，他还向托特纳姆热刺队的老队友们上传了“马上见面”的文章。拉梅拉是效力热刺队时与孙兴慜展开主力竞争的中场球员。 这是托特纳姆热刺俱乐部第三次访问韩国，也是自2005年7月参加俱乐部对抗国际大赛和平杯后，时隔17年再次在国内进行比赛。托特纳姆热刺队2017年也曾访韩，当时是为了宣传球队而来。应Coupang Play的邀请访韩的托特纳姆热刺队在与塞维利亚队的比赛之前，将于7月13日在首尔世界杯体育场与由国内职业足球K联赛代表选手组成的“K联赛明星队”进行比赛。热刺队计划在韩国停留期间进行社会贡献、体验韩国文化、参与足球训练项目等活动。

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