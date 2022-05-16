要经历夜晚的理由. May. 16, 2022 08:12. . “谁把形象放在了夜晚？这是梦。”—出自帕斯卡尔•基尼亚尔《隐秘的人生》中 夜晚是连脸都没有的缺失的考验。我们是被光迷住的人，被光驯服的人，光的奴隶。如果遇到夜晚，刚开始会觉得世界一片漆黑，但后来逐渐出现了可以了解的东西。如果不能让我们体验夜晚，我们的眼睛就会只盯着明亮的人，然后被蒙蔽双眼。帕斯卡•基尼亚尔以斯坦达尔写的故事为例，这样写道。 “在萨尔茨堡的盐矿，一到冬天，叶子掉落的白桦树枝就会扔进黑暗的废矿坑里。两三个月后再把它们拿出来，树枝上覆盖着晶莹的晶体。粗细如麻雀腿的最小的树枝上贴着无数颗耀眼闪烁的移动钻石。”卓越的艺术是什么样的？像树枝一样的人，表面被撕裂，流血进入坑里的夜晚会如何呢？夜晚过去，天一亮，原来的树枝就以挂着宝石的树枝的故事结束。 我们的敌人并不劝我们过夜。只推荐甜蜜明亮魅惑的灯光。我决不随便跟周围的人商量在艰苦的时期怎么做。因为人们只赞成让我们脱离正道。也许只有世界上的母亲们不断向我们讲述夜晚，教给我们可怕的夜晚。为了写一首诗，诗人也把手伸进夜色深邃的洞窟内壁。触摸夜晚，体验夜晚。所有的生命体都试图通过睡觉从夜晚逃跑，但即使闭上眼睛，我们也会一直看着支撑在那里的一片夜晚的形象。这是梦。

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