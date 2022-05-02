号令K联赛的蔚山队，在ACL亚冠联赛颜面扫地. May. 02, 2022 07:58. by 兪載泳 elegant@donga.com. 职业足球K1联赛领头羊蔚山现代队在2022亚洲足球联盟冠军联赛（ACL）上未能进入16强，失去了自尊心。 上月30日，蔚山现代队在马来西亚柔佛巴鲁的苏丹依布拉欣体育场举行的与柔佛FC（马来西亚）的小组赛I组最后一轮第6轮比赛中，因下半场补时阶段朴龙宇的乌龙球，以1比2告负。继2020年ACL夺冠后，时隔2年再次挑战冠军的蔚山队以3胜1平2负（积10分）的成绩不敌柔佛FC（积13分）、川崎前锋（日本•积11分），以小组第三名的成绩未能进入16强。虽然得到了略逊一筹的评价，但被借住主场优势的柔佛FC两次败北，令人痛心。蔚山队自2017年以后时隔5年再次未能进入ACL16强。 蔚山现代队主教练洪明甫就连续输给柔佛FC的原因表示：“现在很难找到。应该接受最终输掉的结果。”他说：“在我看来，这样的失败也有值得学习的地方。虽然要克服这种状况，但是没能做到这一点，所以在小组赛阶段被惨遭淘汰。我们将分析本次大赛中出现的问题，以此作为选手们成长的契机。” 去年在大韩足球协会（FA）杯上夺冠，作为K2联赛球队首次踏上ACL舞台的全南天龙队也以0比0战平泰国的巴吞联队，以2胜2平2负（积8分）的成绩位列G组第3名被淘汰。 大邱FC队以2比1击败F组狮城水手队（新加坡），进入了16强。虽然大邱队以4胜1平1负（积13分）与浦和红钻（日本•积13分）持平，但在小组交锋战绩上领先，因此占据了小组第一的位置。

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