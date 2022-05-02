油类税下调幅度从20%扩大到30%，汽油享受83韩元优惠. May. 02, 2022 07:59. by 具特敎 kootg@donga.com. 从5月1日开始，油类税下调幅度从原来的20%扩大到了30%。汽油每升可追加下调83韩元。要想反映到所有加油站的价格上，预计会有1周至2周的时间差，国际油价有可能再次上升，因此实际感受效果可能会减少。 据企划财政部透露，从当天开始到7月底，油类税下调幅度将扩大到30%，汽油每升和柴油将分别下调83韩元和53韩元。此前，国际油价暴涨后，政府从去年11月12日开始将油类税下调了20%。 油类税下调原定于4月30日结束，但由于俄罗斯入侵乌克兰事件，国际油价超过每桶100美元，因此决定进一步增加下调幅度，追加实施3个月。如果汽油车每天行驶40公里（每升油耗10公里），每月可节省1万韩元左右。 精打细算加油站和国内四大炼油公司直营店决定从实行当天开始将追加下调的部分反映在销售价格上。据韩国石油公社油价信息服务Opinet透露，1日全国加油站汽油平均价格（以下午2时为准）为每升1956.22韩元，比前一天下降了18.55韩元。汽油价格此前连续7天上涨，这部分反映了下调效果。不过，普通加油站的库存量还剩下，预计会在1~2周左右的时间差后反映在价格上。 有分析称，如果国际油价随着国际形势再次呈现上升趋势，消费者的感受效果可能会下降。迪拜原油4月26日曾短暂跌至每桶100美元以下，但4月29日再次升至105.37美元。

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