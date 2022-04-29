“想要参加超级联赛的米克尔森提前拿到了382亿韩元”. April. 29, 2022 07:33. by 姜泓求 windup@donga.com. 菲尔•米克尔森（52岁•美国•照片）的“超级高尔夫”参赛计划正在逐一公布。英国《每日电讯报》28日报道说，米克尔森以全部参加“LIV高尔夫邀请赛”8场比赛为条件，得到了高达3000万美元（约382亿韩元）的预付款。 由沙特国富基金（PIF）大股东LIV高尔夫投资主办的该系列赛将从6月9日开始在英国伦敦近郊温特沃斯的世纪高尔夫俱乐部举行揭幕战，比赛为期三天。之后将陆续在美国波士顿、芝加哥、泰国曼谷、沙特阿拉伯吉达等地举行。 各大赛的奖金包括冠军奖金400万美元（约51亿韩元）在内，总奖金高达2000万美元（约255亿韩元）。比赛共进行3轮，不设淘汰线，最后一名（第48位）也可以获得12万美元的奖金。对于米克尔森来说，还可以获得更多的资金。 此前，米克尔森曾要求美国职业高尔夫（PGA）巡回赛方面允许其参加该系列赛揭幕战。但是PGA巡回赛方面已经表示，将永久除名加入超级高尔夫联赛的球员。《每日电讯报》报道说，除米克尔森外，路易•乌修仁（40岁•南非共和国）、塞尔吉奥•加西亚（42岁•西班牙）、李•韦斯特伍德（49岁•英格兰）、伊恩•保尔特（46岁•英格兰）等也将参加LIV高尔夫邀请赛。 另外，1999年至2011年期间担任老虎伍兹（47岁•美国）球童的史蒂夫•威廉姆斯（59岁•斐济）表示，在伍兹的全盛时期被视为竞争对手的选手不是米克尔森，而是维杰•辛格（59岁•斐济）。威廉姆斯最近在出演某高尔夫播客节目时表示：“虽然与米克尔森有过竞争关系，但与辛格的竞争更加激烈。两人真的很讨厌输给对方。”伍兹在最后第4轮比赛中打出低于标准杆8杆的成绩，以2杆优势击败辛格，逆转取胜的2006年德意志银行锦标赛就是最典型的比赛。

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