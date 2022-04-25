拜仁队达成德甲联赛10连冠，创造欧洲五大联赛最长连冠纪录. April. 25, 2022 07:52. by 兪載泳 elegant@donga.com. 德国足球甲级联赛豪门球队拜仁慕尼黑队首次实现了欧洲足球五大联赛（英格兰、西班牙、德国、意大利、法国）最长连冠记录—10连冠。 拜仁队24日在德国慕尼黑安联体育场举行的2021~2022赛季德甲联赛第31轮主场比赛中，以3比1战胜了多特蒙德队。本场比赛过后拜仁队以24胜3平4负（积75分）的成绩高居榜首，目前联赛仅剩3场比赛，球队与第2位的多特蒙德（积63分）相差12分，从而确保了第32个德甲联赛冠军。 从2012~2013赛季开始一直都未让冠军奖杯旁落其他球队的拜仁队继2015~16赛季首次实现德甲联赛4连冠后，本赛季又在欧洲5大联赛中首次实现了联赛10连冠。此前的最长连冠纪录是2011~2012赛季到2019~2020赛季征服意甲的尤文图斯队的9连冠。而在英格兰足球超级联赛（EPL）上，阿森纳、曼联、利物浦、哈德斯菲尔德曾分别连续3个赛季获得冠军。在西甲联赛中，皇家马德里队曾两次实现五连冠。在法甲联赛中，里昂队曾连续7个赛季夺冠。而在全世界的职业联赛中，墨西哥联赛韦拉克鲁斯队的24连冠是最高纪录。 拜仁队是德甲联赛绝对的王者之师。21日，曾执教多特蒙德队（德国）8年之久的现利物浦队主教练尤尔根•克洛普（55岁）通过英国《卫报》对拜仁队的优势评价说：“整体上质量很高。”克洛普说：“德国队中国际竞争力最强的是拜仁慕尼黑队。球队和球员的水平都很高。”他接着补充说：“从竞争对手多特蒙德队和莱比锡队引进球员也起到了帮助作用。”罗伯特•莱万多夫斯基（34岁）、马里奥•格策（30岁）等球员来自多特蒙德队，马塞尔•萨比策（28岁）来自莱比锡红牛队。 对于拜仁队来说，本赛季很难说是一个令人满意的赛季。在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛8强赛上，球队被比利亚雷亚尔（西班牙）爆冷淘汰出局。而在德国杯上，球队也未能进入16强。有评价称，去年执教球队的主教练尤里安•纳格尔斯曼（35岁）还没有很好地适应球队。 纳格尔斯曼在2015年当时以28岁的年纪成为霍芬海姆队主教练，成为德甲最年轻的主教练。他是德甲首位20多岁的主教练。他曾担任过霍芬海姆队和莱比锡队的主教练，但在德甲联赛中成为绝对霸主拜仁队的主教练后，周围人非常担心。特别是包括莱万多夫斯基在内，托马斯•穆勒（33岁）、曼努埃尔•诺伊尔（36岁）等30多岁的老将超级明星构成了拜仁队的核心。也有人怀疑，与里奥内尔•梅西（巴黎圣日耳曼队）年龄相仿的年轻主教练缺乏对球员的掌控力。欧冠联赛与比利亚雷亚尔队的8强赛结束后，他还通过社交媒体受到了450次杀害威胁。 纳格尔斯曼在当天比赛结束后说：“这是个不容易的赛季。虽然下个赛季也会感受到同样的压力，但是我会争取在三项比赛中拿到两个甚至以上的冠军，并努力实现联赛11连冠。”

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