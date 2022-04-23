“应该允许反对侵略的俄罗斯选手参加温布尔登网球公开赛”. April. 23, 2022 07:21. by 金正勋记者 hun@donga.com. “并不是所有的乌克兰人都希望禁止俄罗斯、白俄罗斯选手被禁止参赛。” 作为乌克兰代表获得2020年东京奥运会网球女子单打铜牌的伊莉娜•斯维托丽娜（28岁•世界排名第25位•照片）对全英网球俱乐部（AELTC）禁止两国选手参加温布尔登网球公开赛的决定表示反对。AELTC方面20日表示，为反对俄罗斯入侵乌克兰，俄罗斯和与其站在同一阵线的白俄罗斯选手将不得参加6月27日（当地时间）开幕的今年温布尔登网球公开赛。 对此，斯维托丽娜在英国广播公司（BBC）广播节目中表示：“对俄罗斯政府不发出（反对）声音的选手，禁止其参赛是正确的决定”，“如果选手发出反对的声音，那么允许他们参加温布尔登网球公开赛并展开竞争，才是公正的。” 乌克兰男女选手中世界排名最高的斯维托丽娜在女子职业网球（WTA）决定“俄罗斯选手也可以以个人资格参加比赛”后，曾决定正常参加与俄罗斯选手阿纳斯塔西亚•波塔波娃（21岁）的比赛。斯维托利娜在当时以2比0完胜后表示：“将把比赛奖金全部捐给乌克兰军队。”俄罗斯选手也提出了抗议。 男子单打排名第8位的安德烈•卢布列夫（25岁）在22日结束了塞尔维亚公开赛16强赛后表示：“此次决定对解决矛盾没有任何帮助。反而只会助长憎恶和狭隘。”卢布列夫是在2月迪拜免税网球锦标赛半决赛中获胜后，在转播摄像机镜头上留下“No War Please”（拜托停止战争）字样的选手。

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