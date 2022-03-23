尹锡悦称“要把鞋子里的石子儿拿出来”……只要能做好这一点，就能成为成功的总统. March. 23, 2022 07:45. . 候任总统尹锡悦前天在脸书上写道：“将拿掉有如鞋子里的石子儿等不必要的规制，努力使企业为成长和创造工作岗位而努力。”他在会见经济六团体负责人时表示，“（企业）向海外发起挑战无异于参加奥运会的国家代表选手，但（一段时间以来）要求他们带着沙袋去拿奖牌”，再次强调了改革限制性规章制度的意志。 过度限制阻碍韩国经济的认识，已经不再新鲜。在第四次产业革命急速进行、尖端产业的全球竞争日趋激烈的情况下，应该改革规制，让企业自由奔跑。韩国企业感受到的限制环境在世界141个国家中排名第87位。在这种环境下成为世界十大经济强国，本身就是奇迹。 历届总统也不分保守和进步，将打破规制作为国政的首要课题之一。李明博总统在候任总统时期把大佛产业园区入口的“电线杆”当作限制的标本拔除，朴槿惠总统当选后也表示，“相比宏伟的政策，更应该拔掉指甲里的刺”，推进了规制改善。文在寅政府也表示“将拔掉红旗规制”，并实行了规制沙盒制等。 但是，最终没有一个政府成功进行了规制改革。因为执政后遇到了各种问题，忘记了初衷，陷入了对放宽限制怀有排斥感的公务员们提出的加强限制解决方法的诱惑之中。朴槿惠政府第一年新设、强化规制件数为1200件，在任期最后一年达到1491件；文在寅政府第一年为1094件，前年达到1510件，任期后半期规制剧增的原因也在于此。 要想成功打破规制，最终必须超越公务员社会根深蒂固的惰性、惯例、官治万能主义。如果要新引进一个规制，那么有必要硬性规定取消那两三倍的规制。为了打破公务员以规制为幌子逃避责任的保身主义，还应该考虑建立专门的规制改革机构。 最重要的是领导人坚强一贯的意志。只要成功地在公职社会植入革除规制的DNA，就能成为重新启动经济引擎的总统。因此，从任期初开始就要以政权的成败为赌注，动员所有力量。5年后，不能再让规制改革成为我国经济的最大难题。

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