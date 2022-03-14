未接种疫苗的学生，即使家人被确诊也可以上学. March. 14, 2022 07:48. by 金素英记者、崔艺娜记者 ksy@donga.com,yena@donga.com. 从14日起，与新冠相关的学生上学方式和检查体系将发生变化。 从当天起，即使父母或兄弟姐妹等学生的同居者被确诊，学生也可以不受是否已经接种疫苗的影响继续上学。截止到13日，同居者确诊时，只有接种疫苗的学生才能上学，未接种的学生被停止上学7天。但从14日开始，即使是未接种的学生也可以正常上学。“接种完毕者”是指完成第三次接种或第二次接种后过了14~90天的人。 但是，政府建议确诊家属的学生从确诊家属检查日起3天内接受基因扩增（PCR）检查，并在第6、7天接受快速抗原检查（RAT）。 从14日到下月13日，新冠确诊认定方式也将发生变化。现在，在社区医院接受“专家用RAT”检测呈阳性后，立即被认定为确诊患者。到目前为止，即使专家用RAT呈阳性，也要再次接受PCR检查，并呈阳性才能被确诊。 接受专家用RAT后，如果出现阳性，应立即回家开始隔离。为了开药而去药店是例外。可以接受专家用RAT的医院可以在健康保险审查评价院网站（www.hira.or.kr）或政府运营的新冠网页（ncov.mohw.go.kr）进行确认。 但是，仍然用自我检查试剂盒进行检查并呈阳性的情况不能被认定为确诊。在这种情况下，必须再次接受专家用RAT或接受PCR检查。 此外，韩国政府将于14日公布5~11岁疫苗接种计划。免疫低下者等高危人群儿童将成为优先接种对象。

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