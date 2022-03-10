三星队王牌投手元泰仁：“金广铉出来吧”. March. 10, 2022 08:00. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “狮子队长”说：“心情很复杂。”但是“狮子宝宝”自信地表示“已等了很久”。 这是听到“KK”金广铉（34岁•SSG）重返韩国职业棒球联赛的消息后，三星队主教练许三荣和该队“本土王牌”元泰仁（22岁•照片）的反应。许教练叹气说“这可能是不容易的赛季”，相反元泰仁却只等着与金广铉展开对决的日子。 元泰仁8日在接受《东亚日报》的电话采访时说：“能与在美职棒大联盟中取得成功的大前辈展开对决，其本身就是一种荣幸”，“如果展开对决，一定会取得胜利。”元泰仁还是新人的2019年，金广铉也曾效力于KBO联赛，但两位投手从未以先发投手的身份展开过对决。 元泰仁以4胜8负、平均责任失分4.82的成绩结束了自己的第一个赛季。与17胜6负、平均责任失分2.51的金广铉相比，成绩非常寒酸，但在当年6月9日的文鹤客场比赛中，他在与SK队（现SSG）作为“冠军秘密兵器”引进的索萨（37岁•多米尼加共和国）的首发对决中取得了胜利。当天，三星队凭借元泰仁的5局无失分投球，以9比0获胜，从而摆脱了面对SK队7连败的阴影。 此后经过2年多的时间，元泰仁成为了联赛中数一数二的投手。随着肌肉力量的增强，其快球的平均时速从2019年的139.9公里增加到了144.4公里，增加了近5公里。当然，成绩也有所上升。元泰仁去年取得了14胜7负、平均责任失分3.06的成绩。赛季中途还佩戴了成为了国家代表，踏上了2020年东京奥运会的舞台。 去年主要投出快球（46.2%）和变速球（29.7%）的元泰仁计划在本赛季进一步提高滑行曲线球（17.2%）的运用率。滑行曲线球也是帮助金广铉在KBO联赛中取得136胜（77负）的占比较大的球种。 为了在非赛季期间能够使用更快、变化更大的滑行曲线球，致力于“投球设计”的元泰仁表示：“现在还没达到100%，在剩下的时间里，在侧弯的同时，还要努力完成向下弯，投出让对方击球手难以预测的球。” 元泰仁在去年的第一名争夺战中，虽然在6局内共抓获8个三振，但送出1非责任失分，成为失败投手。三星队也将常规赛第一的位置让给了KT队。本赛季为了不失去常规赛排名第一的位置，并在与金广铉的交手中取得胜利，元泰仁将再次投出斜握的球。

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