暴风般的感情. February. 24, 2022 07:47. . 以黑夜为背景，一对赤裸的男女躺着。他们躺的地方不是舒适的床。既像暴风卷起的夜海，又像夜空中的云层。虽然气氛阴沉，但女人还是抱着男人，闭着眼睛睡着了。相反，男人则或许有什么担心事，睁着眼睛望着天空。 这幅令人印象深刻的画作是奥地利表现主义画家奥斯卡•科柯施卡的代表作。他使用了不安的线条、强烈的色彩、夸张的五官和动作，在描写模特的心理方面非常出色。画中的模特是画家自己和他的恋人阿尔玛。阿尔玛是10多岁时已经创作过数十首歌曲的优秀作曲家和有才能的文人。由于美貌和社交能力突出，很多男性都向她求婚，但最终她与比自己大19岁的著名作曲家古斯塔夫•马勒结婚。但是结婚后丈夫禁止妻子的作曲活动，阿尔玛患上了忧郁症。两人的婚姻生活以9年之后马勒的死亡而告终。当时31岁的阿尔玛依然美丽而魅力四射。再次受到很多的求爱，她的选择是比她小7岁的科柯施卡。两人一见面就陷入了热恋。科柯施卡以她为模特，画了很多画，并分享了激情的爱情。但是，对于过分执着于自己的青年画家，阿尔玛很快感到了厌倦。这幅被称为“暴风”的肖像画是在两人分手之前画的。也许是因为不祥的预感，科柯施卡与熟睡的恋人不同，一直熬夜睡不着。被风吹动的海和黑太阳代表了画家不安的心理。 暴风般激动的感情很快就会消退。火花般的爱情也很难长久。科柯施卡试图通过这幅画来表达与恋人永远融为一体，但画完成后，阿尔玛像风一样离开了。此后，阿尔玛与前途无量的年轻建筑家瓦尔特•格罗菲斯再婚，但科柯施卡直到死为止，一生都思念并爱着她。

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