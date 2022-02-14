印在手套上的感人的一句话“我是国家代表”. February. 14, 2022 07:46. by 金正勋记者 hun@donga.com. 12日，在中国北京的延庆国立滑行中心。结束自己人生第一次奥运会舞台的俯式冰橇（又称钢架雪车）代表队的金恩智（30岁）露出了灿烂的笑容，向电视台的摄像机伸出了自己的手掌。金恩智的手套上写着“我是值得骄傲的大韩民国国家代表！大韩民国加油！” 2022年北京冬奥会女子俯式冰橇比赛中，金恩智在奥运会舞台上表现出的热情给粉丝们带来了很大的感动。对于自己对国家队的热爱，金恩智表示“这样的选手才是真正的国家代表”。在本届奥运会女子俯式冰橇比赛中，金恩智以3分09秒79的总成绩在所有25名参赛选手中排名第23位。在第3次试滑中，比第1、2次试滑快了1秒以上，创下了自己的最好成绩。但是，在前20名才能参加的第4轮滑行中，她没能上场。 金恩智作为俯式冰橇选手登上奥运会舞台花费了5年的时间。曾是跳远选手的金恩智在2017年考虑退役后转向俯式冰橇项目。但在2018年平昌冬奥会前夕，她因膝盖十字韧带破裂受伤，未能参加奥运会。金恩智在平昌冬奥会当时不是以国家代表身份活动，而是以“前走者”（提前乘坐检查跑道状态的人）的身份活动。 因伤错过了平昌冬奥会入场券的金恩智决心“即使终止运动生涯，也要一直骑到感觉冰橇骑得好为止”，之后为了参加北京冬奥会，经过恢复性训练回到了国家队。以20多岁年龄重返国家队的金恩智在2020年1月的国际有舵雪橇和俯式冰橇联合会（IBSF）北美杯上获得了赛季综合冠军。“这次是第一次参加奥运会，所以我会尽最大的努力滑行”发表抱负的金恩智，在冬奥会上收拾起了作为自己国家代表的自豪感。

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