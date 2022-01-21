朝鲜暗示重启核试验和发射洲际导弹……文在寅的和平进程逐渐化为泡影. January. 21, 2022 07:39. . 朝鲜昨天暗示，将重新考虑核试验和发射洲际导弹的措施。朝鲜媒体报道说：“党政治局会议指示相关部门全面重新考虑我们先决、主动采取的信任构筑措施，并迅速研究重启暂停的所有活动的问题。”这是在威胁，朝鲜有可能打破2018年新加坡朝美首脑会谈之前宣布的停止核试验和发射洲际导弹的朝美之间的红线。 朝鲜的这一举动正好赶上美国总统拜登就任一周年，似乎是针对预定在今天凌晨进行的联合国安理会有关制裁朝鲜的讨论。进入新年以来，朝鲜接连从事发射高超音速导弹等挑衅行为，美国不仅独自对朝鲜进行了制裁，还推进了联合国层面的制裁。这不能不说是威胁，根据拜登政府的应对，朝美有可能回到2017年的极限对决状态。 朝鲜中止核试验和试射洲际导弹，使韩半岛局势从对决转变为对话局面，是支撑目前模棱两可的长期胶着局面的核心环节。如果朝鲜打破这一局面，韩半岛安保状况就会从5年前的极度紧张状态回到朝美发出“火海”“火焰和愤怒”等凶狠语言炸弹的时期。有分析认为，自2017年第六次核试验及发射“火星-15”型洲际导弹后已经时过4年多，如果撤回“暂停期”，朝鲜将显示更强、更先进的核、洲际导弹武力。 朝鲜是否会立即实施这种冒险主义挑衅，还有待观察，但首先会逐渐提高对美国的施压程度，并观察美国的反应。美国应对与中国展开的战略霸权竞争、俄罗斯对乌克兰的挑衅也很吃力。但是，金正恩趁机挑衅的行为可能成为招致美国强硬应对的一招臭棋。最近重启中朝贸易并管理朝鲜的中国，也不会在2月4日北京冬奥会开幕之前眼睁睁地看着朝鲜生事搅乱。 在目前情况下，可以肯定的是任期只剩下不到4个月的文在寅政权的韩半岛和平构想已经面临泡沫的命运。现政权内部似乎仍然保留着对任期内发表《终战宣言》的迷恋。现在是摆脱虚想，冷静面对现实的时候了。除了考虑到最坏的情况，通过与国际社会的合作接近朝鲜问题之外，别无他法。

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