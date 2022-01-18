反正奖牌是俄罗斯的？. January. 18, 2022 07:51. by 金東昱 creating@donga.com. 能否有人阻止俄罗斯女子花样滑冰三人帮的独霸局面？ 16日，在爱沙尼亚塔林结束的2022国际滑联（ISU）花样滑冰欧洲锦标赛女子单人滑比赛中，3名俄罗斯选手全部登上领奖台。获得总分259.06分的卡米拉•巴利耶娃（16岁）获得第一名，紧随其后的是安娜•谢尔巴科娃（18岁•237.42分）、亚历山德拉•特鲁索娃（18岁•234.36分）。 俄罗斯花样滑冰3人帮气势凶猛。她们在本赛季ISU大会上一直占据着领奖台。本赛季的最高分记录也是她们所占据的。巴利耶娃（272.71分•罗斯特莱科姆杯）、谢尔巴科娃（237.42分）、特鲁索娃（234.36分•以上欧洲锦标赛）分列前三名。而最高分前6名也都是俄罗斯选手，日本选手坂本花织（22岁•日本）勉强名列第七名。特别是巴利耶娃的分数在男子单人滑选手中也可以排在第8位，具有绝对优势。即使俄罗斯3人帮在比赛中出现一两次失误，排名也不会出现大的变动。 海外媒体预测，在北京冬奥会上，俄罗斯三人帮将横扫领奖台。代表美国参加奥运会的凯伦•陈（23岁•华裔选手陈楷雯）表示：“俄罗斯3人帮的技术要素真是令人惊讶。能跳出那么多的四周跳和三周半跳，真是了不起。”海外媒体甚至表示：“除俄罗斯外，其他女单选手登上领奖台的方法就是俄罗斯选手中的一人受伤。” 巧合的是，俄罗斯3人帮都在莫斯科三宝70滑冰俱乐部接受教练叶特里•图特贝里泽（48岁）的指导。图特贝里泽教练曾培养出2018年平昌冬奥会金牌阿里娜•扎吉托娃（20岁）和银牌叶夫根尼娅•梅德韦杰娃（23岁）。ABC新闻评价说：“图特贝里泽教练最大限度地发挥选手的优点的能力非常突出。”此外，原本跳跃能力较弱的巴利耶娃在旁边看着“跳跃精灵”特鲁索娃的四周跳受到刺激，现在已经成为世界一流跳跃选手，这一点也值得关注。 当然，目前还不知道谁会站在北京的领奖台上。美国代表队的17岁选手阿莉莎•刘说：“奥运会还没有开始。但是（因为俄罗斯三人帮）不知道该怎么办”，警惕俄罗斯三人帮独霸舞台。

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