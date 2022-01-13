“世界经济增长率从去年的5.5%下降到今年的4.1%”. January. 13, 2022 07:50. by 兪載東 jarrett@donga.com. 世界银行（WB）11日（当地时间）预测，由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）变异毒株和通货膨胀威胁、负债增加、收入不平等、主要国家上调利率的可能性等，今明两年世界经济增长率将比去年大幅放缓。 WB在当天发表的《世界经济展望报告书》中预测，去年5.5%的全球经济增长率今年将下降到4.1%。 预计明年的增长率将进一步放缓至3.2%。 WB首席经济学家艾哈恩•科塞担心地表示：“如果奥密克戎变异毒株继续扩散，今年的增长率预测值可能会下降到3.4%。”他特别提到，如果美国等主要国家比预想更快地上调基准利率，增长率预测值有可能进一步下降。 美国联邦储备委员会（Fed•美联储）主席杰罗姆•鲍威尔当天表示：“通货膨胀是严重的威胁”，并反复透露将通过上调利率来应对通货膨胀威胁的意图。《华尔街日报》报道说，鲍威尔主席表明了美国经济不再需要攻击性刺激政策的立场。

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