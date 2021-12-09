SK天然气投资美国绿色氢能技术初创公司. December. 09, 2021 07:30. by 林賢錫 lhs@donga.com. SK天然气公司8日表示，已与拥有绿色氢能制造基础技术（源泉技术）的美国企业C-Zero签订了投资合同。SK天然气计划以此次投资为基础，努力抢占环保绿色氢能生产技术。 据SK天然气透露，位于美国加利福尼亚州的C-Zero是拥有生产绿色氢能的核心技术—天然气热分解源泉技术的初创企业。该技术是将主要成分为甲烷的天然气注入高温反应器，与催化剂反应，分解为氢和固体碳。通过这一过程生产出的氢就是绿色氢能。绿色氢能的特点是生产过程中不产生引发温室效应的二氧化碳。 SK天然气方面解释说：“如果利用食物垃圾、污水和粪便等有机废弃物产生的再生天然气（RNG）生产绿色氢能，就可以实现温室气体排放量保持负增长的碳中和目标。”SK天然气方面没有公开投资规模。 虽然SK天然气以液化石油气（LPG）和液化天然气（LNG）事业为主力，但也制定了今后转换为低碳事业的目标。

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