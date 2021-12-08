妈妈的画. December. 08, 2021 07:53. . 虽然是痛苦的产物，但有一幅画让人感到无比温暖。国立现代美术馆“李健熙收藏品特别展”中展示的李圣子画家的《千年古屋》就是如此。要想了解刻画了她在晋州生活过的老房子形象的这幅画为何能带给人这种感觉，就必须深入到她的生活中去。 她画这幅画的时间是在1961年。这是在不得已离婚的情况下，将三个儿子留在韩国，前往法国的第10年。起初孩子们的身影总浮现在眼前，工作不顺手。“所以更加执着于绘画。我对自己说，只要再作画一次，就是让孩子们有衣服穿有学上，就是给他们一口饭吃。“对她来说，画是代替孩子们的象征物。画虽然不能代替孩子们，但至少要这样想。于是，对孩子们的思念变成了一幅画。一想到自己的伤痛，画的色调就会变得阴暗，但对她来说，首先是对孩子们的温暖的心。伤口藏在里面。这就是她的画让人感到温暖的原因。如果不是《千年古屋》的题目，就不知道画的是什么，但可以肯定的是，作画数万次后产生的温暖是母亲为儿子们的心。没有取得法国国籍也是因为不想离开孩子们生活的地方。“我们的孩子们在韩国啊。” 对于普通人来说，在崩溃的情况下拯救她的是艺术。未堂徐廷柱看到她的画后说：“像编草席一样，也像插秧一样。”这不仅表现了画的外在形象，还敏锐地反映了画家内心的想法。实际上，画家就像编草席或插秧一样，栽培绘画，不，是孩子。“作品完成之后，就是我的儿子了。”每一幅画作都是恳切的祈祷，艺术也回应了她的祈祷。文学评论家•全北大学客座教授

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