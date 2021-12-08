此次总统选举的着装要求，朝野双方都选择了“连帽衫”. December. 08, 2021 07:55. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 致力于抓住“2030青年一代”民心的共同民主党总统候选人李在明穿着连帽衫和运动鞋站在了年轻人面前。有分析说，随着青年层成为明年3月9日选举的决定票，年轻人所熟悉的“连帽衫”成为此次大选的着装要求。此前，国民力量党总统候选人尹锡悦也在4日身穿红色连帽衫与选民见面。 7日在首尔市冠岳区首尔大学举行的首尔大学金融经济研讨会“青年沙龙李在明的经济故事”邀请演讲会上，李在明身穿深灰色连帽衫和白色运动鞋走上讲台。李在明身穿套在领带和衬衫外面的连帽衫上，写着意为“首尔大学经济学系”的“SNU ECONOMICS”字样。 据悉，当天李在明因为是大学演讲，因此着装也是事先计划好的、针对2030一代的服装。共同民主党有关人士表示：“李在明身穿的连帽衫是该学院学生配着穿的“科”连帽衫，“为了更为舒适亲切地走近20多岁的大学生，李在明欣然接受负责工作人员策划提议的衣着，营造了更为自然的气氛。” 肩负着攻略青年层这一共同课题的尹锡悦4日在釜山现场竞选活动中，也与党代表（党首）李俊锡一起穿着红色连帽衫登场。李俊锡准备的连帽衫上写着“想拍照的话请告诉我”的字样。尹锡悦在现场说：“李俊锡代表让我穿这样的衣服跑起来，我就跑，他让我去哪里，我就去。”他的意思是，会积极尊重在2030一代中人气很高的李俊锡的意愿。 执政圈有关人士对此表示：“过去为了年轻的形象，主要选择了牛仔裤，但最近对于年轻人来说，中年男性身穿牛仔裤多少会显得有点生硬”，“连帽衫显得不那么牵强，对于嘻哈文化一代的青年层，是更为亲切的符号。”分析认为，再加上随着“元”首席执行官马克·扎克伯格等国内外信息技术业界从事者流行连帽衫等休闲服装，连帽衫拥有了智能形象，这也产生了一定的影响。

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