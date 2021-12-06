“比赛成绩不应成为音乐的目的”. December. 06, 2021 07:38. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “这是因为世界音乐界变得轻松了。比赛至上主义，华丽的灯光，迷人的服装，都会带给年轻的演奏者错误的信息。” 3日（当地时间），著名钢琴家白健宇（75岁）在法国巴黎拿破仑酒店与韩国特派员见面，对最近古典音乐界的发展表示了忧虑。他将于6日晚8时（韩国时间7日凌晨4时）在巴黎香榭丽舍街剧场举行《白健宇和朋友们》演出，届时他将与金洪基（30岁）、金度贤（27岁）、朴镇亨（25岁）等3名年轻钢琴家分别演奏一场。据悉，没有另外接受弟子的白某亲自提拔了这3人。他们将展示莫扎特的《三架钢琴协奏曲》、拉赫玛尼诺夫的《交响舞曲》、贝廖兹的《幻想交响曲》、拉威尔的《圆舞曲》等。 白某当天看着同席的3名后辈鼓励说：“每次都会感叹‘我为什么只能弹这么多’，但回想起来，有只有年轻时才能做的音乐、价值和真实。”他还说，与没有时间培养学生的过去不同，现在对培养学生持有开放的想法。为了接触新的演奏，他经常在YouTube上查找年轻演奏者的视频。他说：“在这次演出中，也和后辈们互相交流了想法。” 白某特别指出，目前音乐界太看重著名比赛的成绩并排名，感觉不是很合适。他说：“从积累实力的训练的角度来看，有必要进行比赛，但这不能成为音乐的目的。”他说，不能把音乐的第一、二、三排名进行比较。 当记者问他是否有“已经弹了65年的钢琴，现在该做的都做了”的安于现状的想法时，他回答说：“每次都没有‘这次演奏得很好’的满足感。因为无法放弃这样的‘爱’，所以一生都在做音乐。”他说：“音乐不是一朝一夕就能形成的。如果说是几年之后就突然在世界上出名的话，那就是错觉”，强调做音乐需要时间和努力。 患有阿尔茨海默病的妻子尹静姬（77岁）的娘家家人主张说，他和女儿把生病的尹某放置在巴黎。此前，他于10月在首尔举行记者招待会反驳说：“没有事实根据。”当被问及这样的事情对音乐产生了什么影响时，他回答说：“今天不想谈这个。”只是他又补充说，“音乐的尽头终究是人”，“音乐来自我们的生活。‘对人生领悟得多深’，音乐也会随之深入。”

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