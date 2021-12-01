被疯狂又丑陋的角色所吸引. December. 01, 2021 07:40. by 金基润记者 pep@donga.com. 在服装一侧的肩膀上放入棉花填充物，在演出过程中以弯曲的姿势进行表演。还加入了刺耳的声音和呐喊。像使出吃奶的力气一样吃力地唱歌。腐烂的牙齿、弯曲的鼻子、淤血般的眼睛的化妆更增添了投入感。 音乐剧《哲基尔与海德》将在明年5月8日之前在首尔松坡区夏洛蒂剧场上演。其中主人公哲基尔博士是亦正亦邪、拥有双重性格的人物。他把药物注射到自己身体里后化身为隐藏起来的另一个自我“海德”。柳正翰、洪光浩、申成禄呈现的本季剧中人需要演绎从化妆到声音、动作完全不同的两个角色。特别是随着舞台灯光的变化，瞬间往返于两个角色的演技非常刺激。看着被欲望支配的罪犯海德，有一种有趣的感觉。 音乐剧《弗兰肯斯坦》（又名《科学怪人》）将在明年2月20日之前在首尔龙山区蓝色广场上演。主人公“亨利•杜夫勒”从第一幕后半段开始化身为尸体拼接而成的被造物“怪物”。被社会抛弃、被逼迫的怪物在诅咒自己的诞生的同时，为了将亲身经历的伤痛还给造物主，变得更加尖锐和残忍。像僵尸一样摇摆不定的动作演技是基本。从如同穿过地下的低音到高音域带数字，他通过怪声、呐喊表达了充满怨恨的感情。因为音域很广，所以在演员之间也被认为是吃力的作品。主要演员们在练习时留下了“想死的心情”、“洗澡时哭了”等后记。本季朴恩泰、KAI、郑泽云将演绎角色。 3日在首尔瑞草区韩电艺术中心开幕的音乐剧《开膛手杰克》讲述了让英国陷入疯狂的杀人魔的故事。该片改编自以19世纪后期发生的实际连环杀人事件为基础制作的同名捷克音乐剧。申成宇、金法莱、姜泰乙、金保罗饰演的杀人魔“杰克”角色从多个角度表现了人类残忍而黑暗的面貌。 音乐剧《Rebecca》（《蝴蝶梦》）将在明年2月22日之前在首尔中区忠武艺术中心上演。音乐剧《Rebecca》中出现了疯狂女性角色的代名词“丹•伯斯夫人”。该角色展现出了从执着、疯狂到破灭的人类变化。具有中毒性的高音域带数字和令人毛骨悚然的眼神、表情表现了她的疯狂。这次演出由申英淑和玉珠贤扮演角色。 文化评论家兼作家李东燮（音）说：“像《歌剧魅影》、《哲基尔与海德》这样，疯狂又丑陋的主人公登场的作品，从国内音乐剧初创期到票房大卖，根据这种成功公式作品增加了”，“观众希望看到可以深深投入的更独特、更强硬的角色。”

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