李在明：“向企业收取碳税，用作国民基本收入”. November. 26, 2021 07:35. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明提出征收碳税，并表示“这是适应低碳社会的唯一方法。”他还表示，将把从企业收取的碳税用作基本收入的财源。 李在明25日在接受《东亚日报》采访时就碳税表示：“随着减少二氧化碳排放，企业将迅速转换产业以适应新变化”，“在这一过程中，为了减少反对或社会费用，将给全体国民带来优惠。”他还说：“碳税主要由企业支付。” 李在明的构想是，如果新设碳税，每吨征收5万至8万韩元，就可以筹集30万亿至64万亿韩元的资金来推进基本收入。但是，如果推进征收相当于今年一年法人税（65.5万亿韩元）的碳税，预计会引发企业的反对。政府计划，截止到今年年底结束有关是否征收碳税及其方式的研究工作。 李在明就此解释说：“（碳税）是可以通过社会协商一致迅速达成的领域。”作为房地产对策的一环，李在明曾在竞选公约中提出征收“基本所得土地税”。他表示：“实际上，碳税的征收必然先于土地税。”李在明就文在寅政府的房地产政策表示：“过于集中于遏制需求的政策，导致市场出现扭曲。作为供给正常化政策的一环，放宽容积率也是一种方法。” 关于通过碳税等来发放基本收入，李在明表示会用地区货币形式的消费券形式来发放。他说：“因为消费减少，供给循环受阻，所以出现了低增长。要想缓解这个问题，就应该促进消费。如果发放现金，就会都变为储蓄，所以要以消费券的方式发放。” 李在明向在野党提议在今年定期国会期间修改人事听证会法。他说：“现在还不知道谁会在总统选举中获胜，因此是处理（人事听证会法）的好时机”，“我想向国民力量党总统候选人尹锡悦提议修改《人事听证会法》，道德性检验不予公开，能力检验则要公开。”为了防止执政后亲信及亲属的不正之风，李在明表示，在总统民政首席秘书等青瓦台民政部门，将启用在野党倾向的人士。李在明表示：“使用有实力、有原则的对方阵营的人是最好的方法。当然也会任命特别监察官。” 就在野党主张对“大庄洞疑惑”和“唆使举报疑惑”全部实施特检一事，李在明表示“反对”。他表示：“（涉嫌唆使举报的）尹（锡悦）候选人应接受检察机关的调查，如果不够再进行特检，要求立即实施特检是回避检察机关调查的手段。”他还说：“大庄洞疑惑准确地说是‘火天大有舞弊事件’。如果要进行特检，应该从釜山储蓄银行的不良贷款疑惑开始，从头到尾进行调查。”

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