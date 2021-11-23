韩今年综合房地产税征收对象94.7万人，一年内激增42%. November. 23, 2021 07:23. by 宋忠炫, 周愛眞 balgun@donga.com,jaj@donga.com. 据统计，今年需要缴纳住宅综合房地产税（房产综合税）的纳税者人数达到94.7万人，创下了历史最高纪录。据调查，他们需要缴纳的综合房地产税达到5.7万亿韩元，约为上一年的3倍。 执政党和政府虽然将1户1住宅者的综合房地产税课税标准从9亿韩元上调到了11亿韩元，但由于房价上涨，课税对象反而比去年增加了1万人以上。 企划财政部22日表示，今年的住宅综合房地产税纳税者人数为94.7万人，其中个人纳税者为88.5万人，法人为6.2万人。这比去年住宅综合房地产税纳税者（66.7万人）增加了约42.0%。综合房地产税高税额比前一年（1.8万亿韩元）陡增约217%（3.9万亿韩元），达到5.7万亿韩元。 在房地产价格暴涨的文在寅政府执政以后，综合房地产税告知人员和税额大幅增加。在文在寅政府执政第一年的2017年，33.1763万人缴纳了3878亿韩元的综合房地产税。4年后，综合房地产税纳税者和税额分别增长了2.9倍和14.7倍。 从住宅拥有现状来看，在全体综合房地产税高税额中，多住宅者和法人所负担的税额为5.4万亿韩元，占全体的88.9%。在比前一年增加的税额中，多住宅拥有者和法人承担91.8%（3.6万亿韩元）。 由于房价大幅上涨，1户1住宅综合房地产税纳税者也有所增加。今年，一户一住宅综合房地产税纳税者人数为13.2万人，比去年（12万人）增加了10%（1.2万人）。缴纳税额比前一年增加66.7%（800亿韩元），达到2000亿韩元。据分析，虽然今年9月将综合房地产税课税标准上调到11亿韩元的《综合房地产税法修改案》在国会通过，但由于公示价格大幅上涨，导致一户一住宅纳税者增加。 当天开始发送综合房地产税通知书后，拥有住宅的人们的民心沸腾，政府破例召开新闻发布会表示：“综合房地产税大部分由多住宅拥有者和法人承担。”经济副总理兼企划财政部长官洪楠基当天在Facebook上表示：“98%的国民与综合房地产税无关。有人指出，综合房地产税税收将全额转移到地方自治团体，以综合房地产税减少政府财政赤字，但这并不属实。”

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