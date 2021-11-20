CJ ENM以9200亿韩元收购《爱乐之城》制作公司. November. 20, 2021 07:40. by 朴成振记者、田彩恩记者 psjin@donga.com,chan2@donga.com. CJ ENM将收购作为电影《爱乐之城La La Land》的制作公司而闻名的美国好莱坞内容制作公司Endeavor Content。 CJ ENM于19日上午举行董事会，决定以7.75亿美元（约9200亿韩元）收购Endeavor Content公司约80%的股份，确保经营权。这是CJ集团会长李在贤（照片）时隔11年首次在正式场合亮相。之前表示“以4大未来增长引擎为中心，3年内将投资10万亿韩元”的李会长，半个多月后采取了攻击性的投资战略。 Endeavor Content是全球体育、娱乐集团Endeavor集团控股旗下的制作工作室，该工作室以投资、制作电影《爱乐之城》、《请以你的名字呼唤我》等和英国广播公司（BBC）人气电视剧《杀死伊芙》、《夜班经理》等有艺术性的电影和广播内容而闻名于世，在全球18个国家设有据点。 文化信息和媒体业界评价说，CJ ENM通过此次收购，在全球大众文化中心美国确保了制作基地，不仅拥有企划和制作力量，还一举确保了全球文化信息流通网络。有分析认为，在各国主要平台、媒体企业之间原创内容制作竞争日趋激烈的情况下，此次收购将加强李会长作为CJ集团的四大未来增长引擎提出的文化和平台。 实际上，Endeavor Content自2017年成立以来，在HBO、BBC等各国代表性广播频道和Netflix等在线视频服务（OTT）上流通了多种内容，发展迅速。目前即将制作或正在企划中的全球项目就超过300个。CJ ENM的数字平台Tving即将进军全球OTT市场，因此今后有望产生强大的迭加效果。CJ ENM代表姜虎成表示：“Endeavor Content的企划和制作力量与CJ ENM的K-Contents制作经验相结合，将发挥协同效应。最终目标是成为涵盖东西方文化圈的顶级全球主要工作室。” 专家们期待，此次收购还会加强韩国文化信息事业。电影评论家郑志旭（音）表示：“如果在白人一边倒的好莱坞多多展示韩国内容物，那么全球观众就有机会接触丰富多彩的文化。”电影公司火的赵正俊代表预测说：“将对奉俊昊、朴赞郁等在全球市场上出名的著名导演今后的作品活动产生积极影响。”

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