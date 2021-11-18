执政党：“企财部故意低估明年税收” VS 洪楠基：“执政党的低估说法令人遗憾”. November. 18, 2021 07:20. by 崔惠? herstory@donga.com. 随着共同民主党强行推进该党总统候选人李在明提出的面向全体国民的恢复日常生活防疫补助等，执政党和政府之间的冲突正在进一步激化。共同民主党领导层17日也表示，“预计今年超额税收将达到50万亿韩元，令人震惊”，再次对企划财政部施压。经济副总理兼财政经济部部长洪楠基以公开对执政党表示遗憾的方式表示不满。 共同民主党代表宋永吉当天在中央选举对策委员会会议上表示：“怎么能如此错误地预测税收前景，令人遗憾。看起来有必要对企划财政部的这种消极姿态进行明确的检查。”继前一天院内代表尹昊重首次提及国政调查后，执政党领导层再次向政府施压。 对此，洪楠基当天接受记者采访时表示：“对于出现税收误差再次表示歉意。”但是他下决心说：“执政党方面提及政府的故意性，令人感到遗憾。”他还表示：“应该将大部分超额税收用于小个体户损失补偿财源不足部分和针对不属于损失补偿对象的行业的追加对策。”这是对执政党提出的将超额税收用于防疫补助的主张再次表示了反对。 国民力量党院内代表金起炫紧急召开记者会，就执政党向企划财政部施压一事主张：“这是在大选即将到来之际，为了买票不择手段的暴行。”他还警告：“如果企划财政部假装反对执政党，然后举起白旗，将承担沉重的法律责任和政治责任。”

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