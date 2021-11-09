CJ进军细胞-基因治疗剂委托生产市场. November. 09, 2021 07:11. by 史智媛记者 4g1@donga.com. CJ收购荷兰生物科技企业（BT），将正式进军细胞-基因治疗剂委托开发生产（CDMO）市场。 CJ第一制糖8日召开理事会，表决通过了以2677亿韩元收购总部位于荷兰的生物CDMO企业—巴塔维亚生物科学约76%股份的议案。巴塔维亚是负责全球制药公司扬森疫苗的研发和生产的经营团队于2010年设立的企业，被评价为具有开发病毒疫苗等制造工艺的独立力量。现有的巴塔维亚大股东是第二大股东，也是公司管理层，将继续经营事业。 生物CDMO是指从细胞•基因治疗剂、抗癌病毒治疗剂等医药品开发公司接到活后，生产原料医药品、临床试验用品等的事业。市场规模每年增长25%以上，预计到2030年将达到16.5~18.9万亿韩元。 CJ第一制糖通过此次收购巴塔维亚，扩大了现有的红生物（医疗•制药领域生物事业）事业投资组合。CJ第一制糖在今年7月收购了生命科学信息企业“Chunlab”，确保了下一代新药的开发力量。CJ第一制糖相关人士表示：“今后将通过设备扩张等投资，准备向全球生物医药品生产基地飞跃。”

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