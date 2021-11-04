一位匿名老太太为独居老人慷慨解囊1.5亿韩元. November. 04, 2021 07:23. by 李清雅记者 clearlee@donga.com. 在年末即将到来之际，一位不愿透露姓名的老奶奶为了帮助孤寡老人等困难的邻居，捐出了1亿多韩元的巨额资金，这一事实迟迟才被公开，令人感动。 上月28日，首尔江南区厅。星期四下午2点左右，一位80多岁的老奶奶来到了区厅福利科。 “我想捐给孤寡老人和其他困难的邻居们。”“好的，请稍等。” 在为奶奶带路的主务官金基燮带来捐赠所需文件的时候，老奶奶不见了，桌子上只放着白色信封。金主务官打开薄薄的信封一看，里面足足有1亿5225万367韩元的支票。这是此前江南区接收的个人赞助金中金额最大的。江南区相关人士说：“以前经常会有善心人士往小箱子里装满1000韩元纸币放在区政府，或者匿名捐赠储蓄罐，但收到这么大一笔捐款还是第一次。” 金主务官急忙追着老奶奶出去了。没过多久，他在区政府前的街道上见到了老奶奶，要求她告知名字，但老奶奶连连摆手说：“如果名字被传开，我就不捐了。所以请不要再问了。”结果，金主务官只能眼睁睁地看着老奶奶在区厅前的车站上公交车离去。 目前，江南区正在讨论根据捐赠者的意愿，通过江南福利财团，为孤寡老人等低收入层使用捐款的方案。江南区厅长郑顺均（音）表示：“因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情，很多市民感到很痛苦，但那位奶奶却做出这样的善举，让人非常感动。将根据捐赠者的崇高意愿，用在困难的邻居身上。” 听到奶奶捐赠消息的网民们纷纷表示，“听说奶奶不是坐私家车去的，而是坐公交车去的，可想而知这是多么珍贵的钱，所以更加感动”、“希望按照奶奶的意愿用在弱势群体身上”、“天使奶奶”等。

한국어