日本一男子在地铁上不分对象地用凶器扎人…“想杀人被处以死刑”. November. 02, 2021 07:31. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 在日本发生了像电影《蝙蝠侠》中的小丑一样打扮的24岁男子在地铁内挥舞凶器并纵火，导致17人受伤的事件。犯人在接受警方调查时表示：“想杀人被处以死刑。 据NHK等媒体报道，上月31日晚8时左右，一名身穿绿色衬衫、紫色外套并染着一头金色短发的男子乘坐了从东京郊区调布市开往市中心新宿的特快列车京王线上。他掏出刀无端刺向了坐在电车里的一名70多岁男子。 看到这一情景的乘客说：“他手里拿着刀。大家快逃”，乘客们急忙逃到了其他车厢。在此过程中，也有人摔倒。犯人一边追着尖叫着逃跑的乘客，一边把事先准备好的油洒在地铁上，然后用打火机点燃。被刀刺伤的男子处于昏迷状态，16人因吸入浓烟等受了大大小小的伤。 地铁紧急停靠在平时不停车的国领站。电车门打不开，乘客们急忙从窗户逃了出来。犯人纵火后，跷着腿坐在地铁内的座位上叼着烟。而且，犯人对出动的警察没有做出任何抵抗就被逮捕了。 犯人在接受警方调查时表示：“从6、7月份开始就打算被处死。我想杀了人，被处以死刑。”他还说：“因为是万圣节，所以瞄准了人多的电车。我以为特快列车各站之间的距离很远，乘客们都跑不掉了。”据民营电视台《日本电视》报道，犯人对警方说：“一直都很羡慕小丑”，但没有说谢罪或反省的话。

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