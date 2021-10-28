现代汽车途胜PHEV车型获得德国三大媒体评价第一位. October. 28, 2021 07:32. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车运动型多功能车(SUV)“途胜”的插电式混合动力车(PHEV)车型得到了德国汽车专刊的优秀评价。 27日据汽车业界透露，德国专刊《Auto Zeitung》本月出版的最新一期中，对途胜和大众途观、标致3008、欧宝Grandland等四款PHEV，就车身、乘坐舒适感、动力、行驶性能、环保性及费用等5个项目进行了评价。途胜在行驶性能方面获得最优秀的评价，综合排名位列第一。《Auto Motor Und Sport》和《Auto Bild》等德国其他的汽车专业杂志也分别对途胜PHEV下了比奥迪和丰田汽车更优秀的评价。 途胜PHEV受到好评，于今年3月在欧洲市场上市，截至9月已向欧洲消费者销售了1.1718万辆。在德国，得到了作为PHEV能获得的最多6750欧元(约916万韩元)的补助金。 另外，现代汽车“IONIQ 5”、起亚“EV6”等现代汽车集团的两款电动汽车分别在“2022年德国年度汽车(GCOTY)”新能源和Premium领域被评为年度汽车。这两款车型还入围了“德国年度车型”最终候选车型名单。

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