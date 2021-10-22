朝鲜：“发射潜射导弹是在行使主权……并非针对美国”. October. 22, 2021 07:30. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鲜就不久前发射新型潜艇发射弹道导弹一事表示，“这是正常、合法的行使主权”，并要求韩国和美国先撤回“双重标准”。在最近韩美两国就终战宣言进行讨论的情况下，朝鲜明确表示，如果韩美不撤回所谓的“双重标准及敌视政策”，朝鲜就不会响应有关终战宣言的讨论。 朝鲜外务省发言人21日在接受朝鲜中央通讯社记者采访时表示：“美国把我们行使合法自卫权误导为对联合国安理会决议的违反、对地区和平与稳定的威胁，要求召开安理会紧急会议等，出现了严重刺激性动向”，“我们已经对美国和安理会鼓捣危险的“定时炸弹”表示过强烈的担忧。” 发言人表示：“如果不针对我们正常合法行使主权找茬生事，绝对不会发生诱发朝鲜半岛（韩半岛）紧张的事情”，“美国及其追随势力如果选择错误的行动，会对造成严重后果起到催化剂的作用。”他还指出：“美国拥有或正在开发同一武器体系，如果因为我们开发和试验而谴责，这是明显的双重标准。”但朝鲜发射弹道导弹违反了国际社会达成协议的安理会对朝制裁决议。 发言人声称：“试射潜射导弹不是考虑到美国或针对美国，而纯粹是为了国家防卫而计划的项目。”他还表示：“美国和南朝鲜被排除在我们的主要敌人对象之外。”

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