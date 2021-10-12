“这个秋天与勃拉姆斯一起”. October. 12, 2021 07:16. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 对于小提琴演奏者金在荣来说，2021年下半年是“勃拉姆斯季”。15日，在首尔艺术殿堂IBK Chamber大厅，他将与伊利亚•拉什科夫斯基(诚信女子大学教授)的钢琴一起演奏勃拉姆斯的3首小提琴奏鸣曲全曲。此之前的8月，在由乐天音乐厅主办的“古典音乐革命2021”上，他担任队长的Novus四重奏演奏了勃拉姆斯的弦乐四重奏曲和其它室内乐作品。本月8日，他还与蔚山市立交响乐团指挥池中培一起协奏了勃拉姆斯小提琴协奏曲。记者在阴天十月的假期给他打了电话。 ―对于音乐迷们来说，勃拉姆斯是“适合秋天的作曲家”的认识非常强烈。这种说法准确吗？ “勃拉姆斯在阴天多风的德国北部的汉堡长大。他的作品中表现内向、黑暗感性的部分很多。旋律有深度，和声也很厚，颜色比较深。在他的祖国德国，虽然很少出现“勃拉姆斯=秋天”的表述，但我想对于热爱音乐的大众来说，肯定有理由将勃拉姆斯视为‘秋天作曲家’ ―在3首小提琴奏鸣曲中，选择最适合秋天的曲子的话？ “3号奏鸣曲的黑暗氛围和凄凉与秋天最合适吧。另外两首也是有着强烈旋律的曲子，适合在秋天鉴赏。” ―一天演奏这3首奏鸣曲对演奏者来说是怎样的挑战呢？ “举例来说，勃拉姆斯的小提琴协奏曲在技巧上令人眼花缭乱，而奏鸣曲中则内涵了许多作曲家的隐秘故事。需要好好理解勃拉姆斯的内心和他的和声特征。 ―这次公演不是按照编号顺序来演奏的，而是按2-1-3号的顺序编排的。 “2号奏鸣曲的‘表情’很适合开场，所以放在了演奏第一顺位。这是一首适合向听众打招呼并‘初次献礼’的曲子。我个人最喜欢1号，重量感与众不同，所以想把它放在中间。3号奏鸣曲是三首曲子中最华丽、长度最长的，很适合装饰演奏会的最后一场。” ―期待呈现“怎样的勃拉姆斯”呢？ “我不认为勃拉姆斯必须无条件表现得沉重而深厚。这些奏鸣曲在他的作品中也是旋律美突出和朴素的。但是从中可以看出他个人的一面，因此需要对作曲家的内心世界进行更多的探索。比起展现个性，我更想演奏接近勃拉姆斯本质的曲子。” 演出票价4∼5万韩元。

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