近半数中小学生家长表示：“子女表露出新冠肺炎抑郁感”. October. 05, 2021 07:24. by 姜炅石 coolup@donga.com. 据悉，新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散后，家中有上小学、初中、高中子女的家长中每10名就有5名左右回答称“子女曾表露出忧郁感”。 根据国会教育委员会所属“国民力量”郑灿民议员室委托Realmeter对全国621名家中有上小学、初中、高中的子女的家长进行调查的“对学力下降及差距的认识调查”结果显示，47.5%的家长表示“曾表露出抑郁感或不安障碍”。家长们认为“因保持社交距离引发的外出等身体活动受限成为问题”(33.6%)是子女表露出忧郁感的主要原因，其次是“因不能上学而引发的交友关系问题”(23.7%)。 另外，回答因远程授课子女的成绩“比过去下降”的家长占32.5%，回答“没有差异”的占50.7%，回答“上升”的占16.7%。对于成绩下降的原因，36.1%的受访者认为“远程授课质量不合格”，所占比率最高。 对于在线授课满意度，四成家长(42.8%)表示“不满意”，认为“满意”只有20.9%。不满意的理由有网络授课内容不充实(29.3%)、家庭内部管理监督者缺失(25.2%)等。另外，还有40.4%的家长表示，由于远程授课不力，课外辅导费支出有所增加。 对此，郑议员指出：“新冠病毒长期化导致学生忧郁症增加，教育部急需制定精神健康管理专门人才配置到学校等对策”，“有必要努力确保在线授课内容的质量，改善授课方式。”

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