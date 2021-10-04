面临“破产危机”的中国恒大，瑞典也受到波及. October. 04, 2021 07:10. by 金祺容 kky@donga.com. 因约355万亿韩元的天文数字负债而面临破产危机的中国房地产公司恒达集团事件的后续风暴甚至蔓延到了北欧的瑞典。 据彭博社2日报道，与恒达子公司恒达新能源汽车（恒达汽车）合作开发电动汽车的瑞典汽车公司“瑞典国家电动汽车（NEVS）”最近解雇了工厂670名职员中的近一半（300人）。 瑞典国家电动汽车公司有关人士表示：“由于没有从恒达汽车公司调剂资金，因此不仅裁员，还中断了电动汽车的开发。实际上已经关闭了工厂。”首席执行官斯蒂凡·蒂尔克也表示：“正在寻找新的合作公司和投资者，而不是恒大。” 准备明年批量生产电动汽车的恒大汽车最近也没能向中国国内的工厂设备业主支付货款。部分职员的工资也被拖欠，研究所研究员的免费用餐也全部中断。 恒大集团于上月底出售子公司持有的股票，确保了约1.83万亿韩元的资金，但仅今年内要偿还的利息就达7500亿韩元，危机仍在持续。特别是，主力事业房地产因中国政府的限制性规定进入停滞期，曾有潜力的电动汽车事业也将不可避免地出现差池，因此有预测认为，恒大集团实际上不可能自力更生复苏。 恒达集团上个月29日未能向债权人支付约559亿韩元的美元债券利息；在此前的同月23日也没有支付约993亿韩元的美元债券利息，而是推迟了30天。

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