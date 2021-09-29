“他人的眼泪”. September. 29, 2021 07:19. . 赵海镇作家以比利时为背景的作品《遇见罗基完》中，出现了一名提出奇怪请求的韩国医生。他的妻子去世了。但并不是自然死亡。他看到肝癌晚期的妻子过于痛苦，就把药物和酒掺在一起的杯子留在了房间里。让妻子选择喝与不喝。最终妻子自己结束了生命。自那以后，他辞去了医生的工作，在无数次地问自己的行为是否正确中生活了五年。 有一天，他向一个长得像妻子的讲述者提出了请求。“你能不能对我说？比想象中要好，（死得）没有那么痛苦。”他是在请求对方告诉他，吃药后死去的过程没有想象中那么痛苦。长得再怎么像，也不可能代替死去的妻子；没有死过，又怎么可能说出死亡的经历？ 但看到他消瘦的眼睛里噙着的眼泪，她无法拒绝这个请求。放下杯子出来，再次打开妻子的房门时，在他的眼泪中看到了“他必须面对的生命尽头和仿佛断了骨头一样的丧失感”。她想象自己是他垂死的妻子，在他的耳边轻声说道。“就像睡觉一样舒服，没有死亡的意识，一切都很自然，完全没有痛苦。”如果能安慰他，就算那不是事实又如何？于是，他抚摸着眼睛和嘴都长得酷似妻子的她的脸庞说道。“辛苦了。这一生辛苦了。”这时候，他才做了没有和妻子做的告别。 讲述者之前听过他的故事，批评说“这是在用尊严和生命交换”，即认为这是杀人行为，但现在只是拥抱他。撇开安乐死的伦理性这一宏大话题，她在他的眼泪面前没有作出判断。这就是伊曼努尔·列维纳斯所说的“他人的眼泪”的威力。而且是伦理屈服于眼泪。

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