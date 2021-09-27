朝鲜金与正提出“首脑会谈”……美国国务院“支持韩朝对话”. September. 27, 2021 07:25. by 申珍宇记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 niceshin@donga.comlightee@donga.com. 朝鲜劳动党中央副部长金与正（照片）提到了韩朝首脑会谈的可能性。美国国务院也表示“支持南北对话、参与和合作。”由此，韩朝首脑会谈很有可能成为文在寅总统任期末韩半岛政策的变数。 金与正25日表示：“不仅是不失时机地宣布战争结束问题，重新设立北南共同联络办事处、北南首脑会面（首脑会谈）等改善关系的各种问题，也可以通过建设性讨论，尽快得到解决。”她在24日还对文在寅提出的宣布战争结束的提议表示，“这是一个有趣的提议”，第二天又提出了首脑会谈。这是朝鲜自2019年韩朝美首脑在板门店会晤后首次提及韩朝首脑会谈的可能性。 不过，朝鲜提出的条件是取消对朝敌视政策等敏感事项。金与正批评说：“我们自卫权层面的行动都被指责为具有威胁的‘挑衅’。美国和南朝鲜（韩国）式的对朝双重标准是没有逻辑的。”她还说：“希望南朝鲜当局为消除失去公正性的双重标准和对朝敌视政策等而采取的行动，能够以明显的实践表现出来。” 青瓦台一名核心相关人士就此表示：“2019年朝鲜和美国在河内会谈‘无协议’后中断的信任正在恢复。”执政圈一名高层相关人士表示：“美国拜登政府上台以后，朝美、韩朝之间在水面下有信息往来。白宫的后续措施将成为首脑会谈的变数。”

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