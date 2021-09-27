韩国女子手球，在亚洲难逢对手. September. 27, 2021 07:25. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国女子手球代表队在亚洲锦标赛上实现了5连冠。 25日，韩国队在约旦首都安曼举行的第18届亚洲女子手球锦标赛决赛中，以33比24大胜日本队。从15日与乌兹别克斯坦的小组赛首场比赛开始，取得连战连胜，进入淘汰赛的韩国队包括小组赛4胜在内，以6战全胜的成绩登上了冠军宝座。这是韩国女子手球队从第14届亚运会开始连续5次夺冠，也是在亚洲锦标赛上的第15个冠军。 比赛初期一度落后3、4分的韩国队在上半场21分钟将比分扳成12比12，两分钟后，金珍伊(釜山设施公团)成功反超比分后，开始正式领先。上半场结束时，球队处于18比14领先4分的优势局面。下半场刚一开始，凭借郑宥拉(多彩大邱)的得分，韩国队瞬间将比分差距拉大至8分，巩固了胜局。郑宥拉豪取11分、金珍伊贡献4分，而守门员郑珍熙(韩国体育大学)8次扑救成功，牢牢地守住了后门。 在2020东京奥运会A组小组赛第三轮比赛中，面对日本队的韩国队以27比24艰难取胜。当时观看比赛的相关人士们提出了韩国很快就会被日本赶超的否定性预测。但在此次比赛中，韩国队在与日本队的比赛中大获全胜，显示出双方差距仍然很大。哈萨克斯坦、伊朗、乌兹别克斯坦分别排在第3位、第4位和第5位，获得了授予前5名国家的世界锦标赛参赛权。世界女子手球锦标赛将于12月1日在西班牙开始。另外，以裁判身份参加本次大赛的韩国裁判员朴铉镇、金元正被选为最佳裁判。

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