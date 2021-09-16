“帮助阿富汗难民”，克林顿、布什、奥巴马夫妇齐心协力. September. 16, 2021 07:31. by 金艺润记者 yeah@donga.com. 美国前总统比尔-克林顿（75岁）、美国前国务卿希拉里·克林顿（74岁）、美国前总统乔治·W·布什（75岁）和夫人劳拉（75岁）、美国前总统贝拉克·奥巴马（60岁）和夫人米歇尔女士（57岁）等6名美国前总统夫妇为帮助阿富汗难民而团结在一起。路透社等媒体当地时间14日报道，他们担任了支援阿富汗难民在美国定居的非盈利团体“welcome.US（欢迎.美国）”的共同名誉主席。 该团体通过物品及财政支援、才能捐赠、提供临时住宅等多种方法帮助阿富汗难民。微软、星巴克、沃尔玛等主要企业承诺提供财政支援，马里兰州州长拉里·霍根等政府相关人士、主要市民团体等也表明了参与意向。 在“welcome.US”网站上，有上述6人的个人照片和“为了帮助新的阿富汗邻居定居，需要全国的响应。三名前任总统和其配偶对这一需要产生了共鸣、加入了进来”的文字。网站特别强调：“在分裂的时代，为了鼓励我们所有人参与阿富汗难民定居，他们将共同参与。”政治媒体axios预测说，截止到本月末，累计6.5万多名阿富汗难民将抵达美国。之后最多还会有3万人前来。” “9·11”恐怖袭击发生一个月后的2001年10月，时任总统小布什为了抓捕藏身于阿富汗的恐怖袭击主谋奥萨马·本·拉登而打响战争，他当天单独发表声明表示：“为了一个更安全的世界，成千上万的阿富汗人一直和我们一起站在最前线”，“现在，他们需要我们的帮助。能够和welcome.US一起支援他们，感到很自豪。”我们已经做好了向阿富汗邻居和全世界展示亲切和宽容如何使美国变得伟大的准备。” 这不是美国前总统第一次聚在一起呼吁国民支持。在今年1月乔·拜登总统就任仪式当天举行的就任庆祝活动“庆贺美国”上，三位前总统一齐出场，并表示：“祝愿拜登政府取得成功。我们将共同努力。”11日，克林顿夫妇、奥巴马夫妇和拜登夫妇一起在“9·11”恐怖事件现场纽约曼哈顿“归零地”参加了20周年追悼活动。布什夫妇在另一个恐怖袭击场所宾夕法尼亚州尚克斯维尔举行的追悼仪式上强调了团结和和解。

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