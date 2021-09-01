辛奇 意大利饺-香油 鹅肝，法国主厨们“努力学习韩食”. September. 01, 2021 07:25. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “这个酱汁是怎么做的？除了辣椒酱、大酱，好像还有别的….” 31日(当地时间)下午6时，位于法国巴黎5区的米其林1星级餐厅“Solstice”。随着法国国内韩食人气飙升，法国厨师们为了向“Solstice”的主厨埃里克•特罗雄(57岁)学习韩食来到了这里。2014年与韩国妻子结婚的他多次往返于韩国，研究各种韩餐，并向法国宣传。 当天，特罗雄主厨展示了加入辛奇(泡菜)的海龙虾意大利饺(欧式饺子)、搭配上香油和海菜的鹅肝、用杏鲍菇和包饭酱烹制的牛排、用大酱和焦糖制作的饼干等。另外20名厨师一边品尝，一边用智能手机和手册记录了韩国料理材料的用途和特征。 当天的聚会由韩国农水产食品流通公社(aT)巴黎中心筹备。中心方面介绍说：“本来担心自尊心很强的巴黎厨师们会犹豫是否参加，但很多人争先恐后地说‘很好奇韩餐’，并表示非常乐意参加。”素食专门餐厅“嘻嘻”的主厨索菲表示：“希望利用韩食的优点发酵和蔬菜制作新的料理。” 在餐厅“Le Rayon”工作的厨师皮尔德拉也表示：“将亲自制作结合加醋辣椒酱和法国酱汁的新食品。会让大家大吃一惊的。”经营混合料理店“Voca”的奥利维尔说：“韩食材料的其中一大优点是神秘”，“虽然吃起来味道很好，但是不知道是什么食谱，所以站在料理的立场上真的很有趣。”

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